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Kocaeli'de 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü emniyet operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:45
Kocaeli'de 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlüler Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda, "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan I.D, "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan U.K. ve aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından hükümlüler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.

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