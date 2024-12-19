Kocaeli'de 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlüler Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda, "Banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan I.D, "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olan U.K. ve aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

Yapılan işlemlerin ardından hükümlüler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.