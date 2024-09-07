Kocaeli'de 3 Yeni Millet Bahçesi Açılıyor

Kocaeli'de Büyük Bir Açılış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de önemli bir etkinliğe imza atacak. Toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 yeni millet bahçesinin açılışı gerçekleştirilecek.
Millet Bahçeleri Hakkında
Açılışlar arasında Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi bulunuyor. Bu bahçelerin görselleri, sosyal medya platformu X'teki "Erdoğan Dijital Medya" hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kocaeli'de gerçekleştireceği açılış töreni için önemli detaylara yer verildi.