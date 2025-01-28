Kocaeli'de 316 Litre Sahte İçki Operasyonu: İki Gözaltı

Kocaeli'de Sahte İçki Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen başarılı bir operasyonda 316 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapılan İzmit'teki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, evde ve bir araçta toplam 316 litre sahte içki ile 190 sahte bandrol ele geçirildi. Operasyon, vatandaşı zarara uğratabilecek sahte içki üretimi ve satışının önlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemelerle birlikte, operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 316 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.