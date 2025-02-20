Kocaeli'de 34 Kilo 350 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de cipin tamponunda gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin bulundu, 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:30
Kocaeli'de 34 Kilo 350 Gram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, bir cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Olayın ayrıntıları ise, İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla ortaya çıktı.

Şüpheli cipin, Esendere Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı tespit edilerek, Körfez ilçesinde durdurulması üzerine düzenlenen aramada, aracın arka tampon kısmında 66 paket eroin bulundu.

Yapılan operasyonda, araçta bulunan yabancı uyruklu A.S. ve E.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., hakimlik tarafından tutuklanırken, E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2...

Kocaeli'de cipin tamponuna gizlenmiş 34 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, narkotik köpeği de yer aldı.

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