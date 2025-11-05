Kocaeli’de 4 Kişide 135,4 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli Körfez Mahallesi'nde durdurulan 4 şahsın üzerinden toplam 135,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi; şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 23:13
Kocaeli’de 4 Kişide 135,4 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli’de 4 kişide 135,4 gram uyuşturucu ele geçirildi

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde şüpheli durdurma sonucu operasyon

Kocaeli’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu dört kişinin üzerinde 135,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında meydana geldi. Polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri S.Ö., F.S., İ.G. ve N.G. adlı şahısları durdurdu.

Yapılan aramalarda şahısların üzerinde toplam 135,4 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, gözaltına alındılar.

KOCAELİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU 4 KİŞİNİN ÜZERİNDE 135.4 GRAM UYUŞTURUCU...

KOCAELİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU 4 KİŞİNİN ÜZERİNDE 135.4 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

