Kocaeli’de 4 kişide 135,4 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'nde şüpheli durdurma sonucu operasyon
Kocaeli’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu dört kişinin üzerinde 135,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olay, İzmit ilçesi Körfez Mahallesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında meydana geldi. Polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri S.Ö., F.S., İ.G. ve N.G. adlı şahısları durdurdu.
Yapılan aramalarda şahısların üzerinde toplam 135,4 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, gözaltına alındılar.
KOCAELİ’DE POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU 4 KİŞİNİN ÜZERİNDE 135.4 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.