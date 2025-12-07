Kocaeli'de 5 Bin Parçalık Oyuncak Bebek Kafası Koleksiyonu Sergileniyor

Kocaeli’de antikacı Hamdi Dinibütünoğlu, yalnız koleksiyonerden aldığı 5 bin parçalık oyuncak bebek kafası koleksiyonunu sergiliyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:49
Kocaeli'de 5 Bin Parçalık Oyuncak Bebek Kafası Koleksiyonu Sergileniyor

Kocaeli'de 5 bin parçalık oyuncak bebek kafası koleksiyonu antikacıda

Kocaeli İzmit ilçesindeki Cedit Mahallesi'nde antika dükkanı işleten Hamdi Dinibütünoğlu, yalnız yaşayan bir koleksiyonerden satın aldığı ve görenleri şaşırtan 5 bin parçalık oyuncak bebek kafası koleksiyonunu sergiliyor.

Koleksiyonu satın alma süreci

Dinibütünoğlu, iki yıl önce Kütahya’da yaşayan 82 yaşındaki bir adamın yaklaşık 50 yıllık birikimi olduğunu öğrendi. Koleksiyonun sahibi 35-40 yaşlarında koleksiyona başladığını, bit pazarlarından, antikacılardan ve çöplerden parçalar topladığını anlatıyordu. İzmit’e getirmek için Kütahya’ya giden Dinibütünoğlu, gördüğü manzara karşısında “Bu benim olmalı” diyerek alınmasına karar verdi.

Koleksiyonun sahibi ve ardındaki hikaye

Koleksiyonun ilk sahibinin geçen yıl vefat ettiğini belirten Dinibütünoğlu, satın alma sürecinin uzun ve ikna gerektiren bir süreç olduğunu söyledi: “Amca bu koleksiyondan ayrılmak istemedi ama ilerleyen yaşından dolayı bize layık gördü. Bu koleksiyonunu iki sene önce satın aldık.”

Yaşlı adamın koleksiyonuyla ilişkisini anlatırken Dinibütünoğlu, amcanın bebeklerin gülen yüzlerinden etkilendiğini ve ona göre bebeklerin herkese neşe verdiğini aktardı: “Bebekler hep güler oğlum”.

Koleksiyonun özellikleri ve sergileme biçimi

Orijinal koleksiyonda 1940-1950 model bebek kafalarından 1980 ve 2000’ler dönemine ait parçalara kadar geniş bir zaman aralığı yer alıyor. Dinibütünoğlu, bazı kavanozlarda minimum 50, daha büyüklerinde ise yaklaşık 100 bebek kafası bulunduğunu belirtti. Koleksiyon, ilk etapta kavanozlarda dizili olarak sergilenmiş, daha sonra amcanın yaşının ilerlemesiyle birlikte akvaryumlarda gösterilmeye başlanmış.

Dinibütünoğlu, parçaların bir kısmının gövdesiyle birlikte bulunduğunu ancak yer kapladığı için yalnızca kafaların biriktirildiğini anlattı. Kavanozların içindeki kafalar farklı ifadeler taşıyor: gülenler, sinirliler, üzgünler, cırtlaklar ve çok şirin olanlar.

Ziyaretçi ve profesyonel tepkileri

Koleksiyona gelen tepkilerin çok çeşitli olduğunu söyleyen Dinibütünoğlu, bazı ziyaretçilerin bu görüntüyü ürkütücü bulduğunu, bazılarının ise çok sempatik bulduğunu aktardı. Depoda çuvallar içinde bekleyen parçalar da bulunuyor; bazı iç mimarlar ve korku evi işletmecileri koleksiyona ilgi gösterdi.

Dinibütünoğlu, gözlemlediği yaş farkını şöyle özetledi: “Çocuklar hiç korkmuyor, büyükler daha çok korkuyor.” Ona göre bunun nedeni çocukların oyuncaklara dair olumlu çağrışımları, yetişkinlerin ise farklı algılamaları.

Koleksiyonun anlamı

Antikacı, koleksiyonun yalnızca terk edilmiş oyuncak parçaları olmadığını vurguladı: “Yalnız yaşayan amcamız bunlardan medet ummuş, bunlarla mutluydu. Sanki arkadaşları, dostları gibiydi.” Dinibütünoğlu koleksiyonun artık tek sahibi olduğunu ve sergiyi ziyaretçilerin görebileceğini belirtti.

ANTİKA DÜKKANI İŞLETEN HAMDİ DİNİBÜTÜNOĞLU, YALNIZ YAŞAYAN BİR KOLEKSİYONERDEN SATIN ALDIĞI VE...

ANTİKA DÜKKANI İŞLETEN HAMDİ DİNİBÜTÜNOĞLU, YALNIZ YAŞAYAN BİR KOLEKSİYONERDEN SATIN ALDIĞI VE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN 5 BİN PARÇALIK OYUNCAK BEBEK KAFASI KOLEKSİYONUNU SERGİLİYOR.

ANTİKA DÜKKANI İŞLETEN HAMDİ DİNİBÜTÜNOĞLU, YALNIZ YAŞAYAN BİR KOLEKSİYONERDEN SATIN ALDIĞI VE...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
2
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
3
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi