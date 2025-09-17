Kocaeli'de 7 ilçede 5 bin bağımsız birimin kentsel dönüşümü başlıyor

Kocaeli Büyükşehir, 7 ilçe 14 bölgede riskli 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için hazırlıklarını tamamladı; projelerin inşaat maliyeti 24 milyar lira.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:17
Büyükşehir hazırlıkları tamamladı, rıza esaslı süreç başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 7 ilçe 14 bölgede yer alan 5 bin bağımsız birimin dönüşümü için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Büyükakın, göreve başladığı 2019 yılından bu yana TOKİ, Emlak Konut ve Kent Konut tarafından Kocaeli'de 8 bin 707 konut, 135 ticari alan ve 5 sosyal donatı'nın tamamlandığını; devam edenlerle birlikte toplam konut sayısının 16 bin 703 olduğunu söyledi.

Altyapı ve üstyapı maliyetlerinin Büyükşehir tarafından üstlenildiğini belirten Büyükakın, örnek olarak Sepetçi'de yapılan toplu konutların altyapı hariç yol bağlantı maliyetinin 1,5 milyar lira olduğunu aktardı.

Seçim beyannamesinde yer alan 10 yılda 125 bin bağımsız birimin dönüşümü vaadini hatırlatan Büyükakın, "İlk 1 yılda tüm fizibilite çalışmaları ve dönüşüm eylem planları yürütüldü. Burası tamam. Rıza esaslı sözleşmeler yapılmaya başlandı. Kentsel yenilenme başlayacak" dedi ve imar düzenlemeleri ile proje desteklerinin sürece eşlik edeceğini vurguladı.

Fizibilite ve eylem planlarının tamamlandığını belirten Büyükakın, "Sözleşmelerimizi bazı yerlerde bitirdik veya başlıyoruz. 7 ilçe 14 bölgede 5 bin bağımsız birimin dönüşümüyle ilgili çalışmamızı tamamladık. Fay hatlarına yakınlığa baktık, yerleşime uygunluk analizi yapıldı, jeolojik analizler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Projelerin maliyeti ve finansman

Büyükakın, tanıtım ofisleri aracılığıyla vatandaşlara bire bir bilgilendirme yapılacağını ve rızalarının alınacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Şu ana kadar 7 ilçe 15 bölgede toplam bina sayısı 503. Bağımsız bölüm sayısı 5 bin, bunların içinde 4 bin 721'i riskli. Ofislerde talepleri toplayacağız, tespitler yapılacak, mimari projeler oluşturulacak. Uzlaşmalar sağlanacak. Tahliye ve yıkım süreçleri gerçekleştirilecek. İnşaat yapılacak ve sonra teslim safhasına geçeceğiz."

14 proje alanında inşaat maliyetinin 24 milyar lira olduğunu söyleyen Büyükakın, tamamlandığında bu yapıların piyasa değerinin 44 milyar lira olacağını kaydetti ve dönüşümün görünür hale geldikçe vatandaşların sürece olumlu yaklaşacağını ekledi.

Finansman imkanlarına değinen Büyükakın, Dünya Bankası desteğiyle evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara 2,5 milyon liraya kadar, 0,69 faiz oranıyla ve 180 ay vadeli kredi imkanı sunduklarını aktardı. Ayrıca bugüne kadar 20 bin 423 bağımsız birim ile ilgili 1959 görüşme yapıldığını ve 12 bin 218 bağımsız birimin krediye uygun bulunduğunu belirtti.

Başkan Büyükakın, dönüşüm sürecinde rıza esaslı yaklaşımı ve vatandaşların bilgilendirilmesini projenin merkezine koyduklarını vurgulayarak, uygulamanın kademeli ve şeffaf biçimde ilerleyeceğini söyledi.

