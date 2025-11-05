Kocaeli'de 8. Uluslararası Surfcasting Yarışması'nda 212 Olta Ustası Yarışıyor

5-9 Kasım'da Kandıra Uzunkum'da düzenlenen organizasyona 7 ülkeden ve Türkiye'nin 18 şehrinden 212 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:27
Kocaeli'de 8. Uluslararası Surfcasting Yarışması'nda 212 Olta Ustası Yarışıyor

Kocaeli’de olta ustaları kıyasıya yarışıyor

Kocaeli, deniz tutkusunu profesyonelleştiren bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 8. Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması, 5-9 Kasım tarihlerinde Kandıra Uzunkum Sahilinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya; 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden gelen toplam 212 olta ustası katılıyor.

Organizasyon ve destek

Etkinlik, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenleniyor ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor. Türkiye’nin deniz sporları alanındaki prestijli yarışmalarından biri olarak gösterilen organizasyon, katılımcılara rekabetin yanı sıra uluslararası deneyim sunuyor.

Rekor katılım ve geçmiş

Geçen yıl 9 farklı ülke ve 13 şehirden toplam 104 sporcunun yarıştığı turnuva, bu yıl rekor bir katılımla devam ediyor. Yarışmacılar, ikişer kişilik takımlar halinde en fazla balığı tutmak için mücadele veriyor.

Ödüller ve klasmanlar

Yarışmada dereceye girenler beş ayrı kategoride ödüllendirilecek: Genel Klasman, Ülkeler Klasmanı, Kadınlar Klasmanı, Büyük Balık Klasmanı ve Sektör Klasmanı. Organizasyon, Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından daha önce "Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu" ödülüne layık görülmüştü ve bu unvana yeniden layık olmak için hazırlıklarını tamamladı.

KOCAELİ, OLTA USTALARINI BİR ARAYA GETİRECEK HEYECAN DOLU BİR YARIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 7...

KOCAELİ, OLTA USTALARINI BİR ARAYA GETİRECEK HEYECAN DOLU BİR YARIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 7 ÜLKEDEN VE TÜRKİYE’NİN 18 FARKLI ŞEHRİNDEN TOPLAM 212 OLTA USTASI, "8. ULUSLARARASI KOCAELİ SURFCASTİNG BALIK TUTMA YARIŞMASI"NDA EN FAZLA BALIK TUTAN OLMAK İÇİN KIYASIYA BİR REKABETE GİRECEK.

KOCAELİ, OLTA USTALARINI BİR ARAYA GETİRECEK HEYECAN DOLU BİR YARIŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 7...

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi