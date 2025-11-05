Kocaeli'de 8. Uluslararası Surfcasting Yarışması'nda 212 Olta Ustası Yarışıyor

Kocaeli’de olta ustaları kıyasıya yarışıyor

Kocaeli, deniz tutkusunu profesyonelleştiren bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 8. Uluslararası Kocaeli Surfcasting Balık Tutma Yarışması, 5-9 Kasım tarihlerinde Kandıra Uzunkum Sahilinde gerçekleştiriliyor. Yarışmaya; 7 ülkeden ve Türkiye’nin 18 farklı şehrinden gelen toplam 212 olta ustası katılıyor.

Organizasyon ve destek

Etkinlik, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenleniyor ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından destekleniyor. Türkiye’nin deniz sporları alanındaki prestijli yarışmalarından biri olarak gösterilen organizasyon, katılımcılara rekabetin yanı sıra uluslararası deneyim sunuyor.

Rekor katılım ve geçmiş

Geçen yıl 9 farklı ülke ve 13 şehirden toplam 104 sporcunun yarıştığı turnuva, bu yıl rekor bir katılımla devam ediyor. Yarışmacılar, ikişer kişilik takımlar halinde en fazla balığı tutmak için mücadele veriyor.

Ödüller ve klasmanlar

Yarışmada dereceye girenler beş ayrı kategoride ödüllendirilecek: Genel Klasman, Ülkeler Klasmanı, Kadınlar Klasmanı, Büyük Balık Klasmanı ve Sektör Klasmanı. Organizasyon, Uluslararası Surfcasting Friendship Cup Komitesi tarafından daha önce "Dünyanın En İyi Balıkçılık Organizasyonu" ödülüne layık görülmüştü ve bu unvana yeniden layık olmak için hazırlıklarını tamamladı.

