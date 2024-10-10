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Kocaeli'de 9 Yaşındaki Çocuk Tragedyası

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun boynuna hamak ipi dolanarak hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:14
Kocaeli'de 9 Yaşındaki Çocuk Tragedyası

Kocaeli'de Üzücü Bir Olay

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Ekin K., evinde oynadığı sırada boynuna hamak ipinin dolanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Dün akşam yaşanan talihsiz olay, Ekin’in ailesinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Aile, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Ekin’i Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanedeki Mücadele

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Ekin K. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gönderildi. Yoğun bakımda tedavi gören küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Töreni

Ekin K.'nın cenazesi, yarın öğle vakti Derince Merkez Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecektir. Olay, ailesi ve çevresindekiler tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

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