Kocaeli'de 93 bin 924 makaron yakalandı

Kaçakçılıkla mücadele çalışması yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir aracı durdurdu. Valilik, araçta yapılan aramada ne bulunduğuna dair açıklama yaptı.

ARAÇTA 4 BİN 324 DOLU MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

İlçede durdurulan araçta yapılan aramada, 4 bin 324 dolu ve 89 bin 600 boş olmak üzere 93 bin 924 makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 2 adet elektronik sigara makinesi, 2 adet kompresör, 233 adet kaçak puro ve 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.