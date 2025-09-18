Kocaeli'de AK Parti'li Kadınlardan Filistin'e Balonlu Destek

Tuğba Işık Ercan, Kocaeli'de Filistin bayrağı renklerinde balonlar bırakarak Gazze'ye destek verdi; 7 Ekim programı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:14
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kocaeli programı kapsamında partisinin kadın üyeleriyle birlikte gökyüzüne Filistin bayrağının renklerinde balonlar bırakarak Gazze'ye destek mesajı verdi.

Basın açıklaması ve dayanışma vurgusu

Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığı önünde gazetecilere konuşan Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kalplerinin ve gönüllerinin her daim Gazzelilerle olduğunu söyledi. Ercan, kadın kollarıyla bileklerine turkuaz kurdele bağlayıp Küresel Sumud Filosu'na selam gönderdiklerini belirtti.

Ercan, dünyada vicdan sahibi insanların mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, "Bu zulüm yeter. Artık Gazze'deki zulmün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'deki kardeşleri olarak her daim yanlarındayız." dedi. Ayrıca Genel Merkez Kadın Kolları olarak Gazze zulmünün başlamasının 2. yılında 7 Ekim'de büyük bir programla Gazze'ye sesleneceklerini açıkladı.

Balon bırakma ve ortak mesaj

Konuşmasında Filistin bayrağındaki renkleri temsil eden beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil balonların gökyüzüne bırakılacağını söyleyen Ercan, "Gazzeli kardeşlerimizin özgürlüğüne vesile olsun" ifadelerini kullandı. Etkinlikte kadınlar, boyunlarında Filistin atkılarıyla balonları serbest bıraktı.

Ercan, duygularını şöyle özetledi: "Hepimiz anneyiz, hepimiz Gazze'yiz diyoruz. Hepimiz Gazzeli annelerle, Gazzeli çocuklarla birlikteyiz. Onların sağ salim bir an önce selamete erişmesi için dualarımızı, dileklerimizi gönderiyoruz."

Kocaeli ziyareti, Sumud Filosu desteği ve soykırım vurgusu

Daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret eden Ercan, kollarına turkuaz kurdele takan kadınlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, "21. yüzyılın ortasında Gazze'de inanılmaz soykırım devam ediyor" diyerek dünyanın ve liderlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Gazze'nin sesini duyuracağına inancını da dile getirdi.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ziyareti

Ercan, program kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti. Merkezi gezen Ercan, sanat atölyesinde mozaik çalışmasına katkıda bulundu, kafeteryada özel gereksinimli bireylerin hazırladığı ikramlardan tattı ve merkezin sunduğu hizmetleri yerinde inceledi.

Ziyarette Ercan, AK belediyeciliğin örneklerinden biri olarak merkezin önemine vurgu yaparak, ailelerin çocuklarını güvenle teslim ettiğini, çocukların merkezde hayatın çeşitli alanlarında eğitim aldığını ve merkezle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını söyledi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK üyeleri, İl Başkanı Şahin Talus, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, ilçe kadın kolları yöneticileri ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan (ortada), AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

