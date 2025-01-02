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Kocaeli'de Akaryakıt Pompasına Çarpan Araçta 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt pompasına çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 23:08
Kocaeli'de Akaryakıt Pompasına Çarpan Araçta 2 Yaralı

Kocaeli'de Kaza: Hafif Ticari Araç Pompa Bölümüne Çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan feci kazada, akaryakıt istasyonundaki bir pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden E.S. yönetimindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari aracın Muallimköy mevkisinde kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonuna dalmasıyla meydana geldi. Araç, pompa bölümüne çarparak ayrıca pompanın önünde park halindeki 35 AT 0349 plakalı otomobile de çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. ve yanındaki Ü.Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza anında güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kontrolden çıkan aracın hızla akaryakıt istasyonuna dalarak pompa bölümüne çarpma anı kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

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