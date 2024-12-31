DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,85 -0,22%
ALTIN
2.971,62 -0,31%
BITCOIN
3.325.134,64 0,57%

Kocaeli'de Akustik Dinleme ile Yılda 11 Milyon Metreküp Su Tasarrufu

Kocaeli'de akustik dinleme çalışmaları sayesinde yılda 11 milyon metreküplük içme suyu israfı önlendi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:22
Kocaeli'de Akustik Dinleme ile Yılda 11 Milyon Metreküp Su Tasarrufu

Kocaeli'de Akustik Dinleme ile Su Tasarrufu Sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı için planlanan akustik dinleme çalışmaları ile içme suyu arızalarını hızlı bir şekilde tespit ederek önemli bir başarıya imza attı. Bu çalışmalar sayesinde, saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızalar onarıldı.

İçme Suyu Hatlarındaki Teknolojik Çözümler

İSU'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki içme suyu hatlarında gerçekleştirilen gece dinlemeleri ile büyük bir başarı sağlandığı ifade edildi. En gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı bu çalışmalarda, akustik yer mikrofonu ve frekans analiz cihazları ile ses dinlemeleri yapılarak, su kaybına neden olan arızalar tespit edildi.

Su İsrafının Önlenmesi ve Tasarruf

Açıklamanın devamında, yapılan onarımlar ile yılda yaklaşık 11 milyon metreküp su israfının önlendiği vurgulandı. Kocaeli genelinde yenilenen içme suyu hatları ve oluşturulan yeni depolar sayesinde, İSU, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 2028 yılı için öngördüğü kayıp kaçak oranını 5 yıl önce yakalayarak büyük bir başarı elde etti.

2024 Aralık itibariyle gerçekleştirilen gece dinlemeleri sayesinde Yuvacık Barajı'nın toplam hacminin yaklaşık yüzde 20'sine, Namazgah Barajı'nın toplam hacminin ise yaklaşık yüzde 50'sine karşılık gelen su tasarrufu sağlandı. Bu çalışmalar aynı zamanda kayıp-kaçak oranını yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları sayesinde saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızaları tespit ederek onarımını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları sayesinde saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızaları tespit ederek onarımını gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK'ten Ayrımcılığa Cezası: Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciye Destek Yok
2
Özgür Özel, Siyasetçilerin Yeni Yılını Kutladı
3
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
4
Adana'da Gaspa Dava: Sanık 15 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak
5
Adana'da Cip ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
6
Ticaret Bakanlığı Yılbaşı Öncesi Etiket Denetimlerini Yoğunlaştırdı
7
Ankara'da Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!