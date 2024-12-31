Kocaeli'de Akustik Dinleme ile Yılda 11 Milyon Metreküp Su Tasarrufu

Kocaeli'de Akustik Dinleme ile Su Tasarrufu Sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı için planlanan akustik dinleme çalışmaları ile içme suyu arızalarını hızlı bir şekilde tespit ederek önemli bir başarıya imza attı. Bu çalışmalar sayesinde, saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızalar onarıldı.

İçme Suyu Hatlarındaki Teknolojik Çözümler

İSU'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundaki içme suyu hatlarında gerçekleştirilen gece dinlemeleri ile büyük bir başarı sağlandığı ifade edildi. En gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı bu çalışmalarda, akustik yer mikrofonu ve frekans analiz cihazları ile ses dinlemeleri yapılarak, su kaybına neden olan arızalar tespit edildi.

Su İsrafının Önlenmesi ve Tasarruf

Açıklamanın devamında, yapılan onarımlar ile yılda yaklaşık 11 milyon metreküp su israfının önlendiği vurgulandı. Kocaeli genelinde yenilenen içme suyu hatları ve oluşturulan yeni depolar sayesinde, İSU, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 2028 yılı için öngördüğü kayıp kaçak oranını 5 yıl önce yakalayarak büyük bir başarı elde etti.

2024 Aralık itibariyle gerçekleştirilen gece dinlemeleri sayesinde Yuvacık Barajı'nın toplam hacminin yaklaşık yüzde 20'sine, Namazgah Barajı'nın toplam hacminin ise yaklaşık yüzde 50'sine karşılık gelen su tasarrufu sağlandı. Bu çalışmalar aynı zamanda kayıp-kaçak oranını yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları sayesinde saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızaları tespit ederek onarımını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 2024'teki akustik dinleme çalışmaları sayesinde saniyede 340 litre su kaybına neden olan arızaları tespit ederek onarımını gerçekleştirdi.