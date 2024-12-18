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Kocaeli'de Alkollü Sürücü Drift Yaparken Polis Aracına Çarptı

Kocaeli'de drift yapan alkollü sürücü, kovalamaca esnasında polis aracına çarparak yakalandı ve 40 bin lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 01:42
Kocaeli'de Alkollü Sürücü Drift Yaparken Polis Aracına Çarptı

Kocaeli'de Alkollü Drift Kazası: Polis Aracına Çarpıp Yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen bir trafik olayında, alkollü sürücü drift yaparken kovalamaca sonucu polis aracına çarptı. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi.

Polis ekiplerinin 34 ZG 090 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulunmasıyla başlayan olay, sürücü M.S.K'nın kaçmasıyla devam etti. Kovalamaca sırasında, sürücü İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaparken polis aracına çarptı ve yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. M.S.K'ya, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak", "tehlikeli ve alkollü araç kullanmak" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından toplam 40 bin 178 lira ceza kesildi.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi. Olay sonrası araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yapan alkollü sürücü yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı.

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