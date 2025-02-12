Kocaeli'de Alkollü Sürücünün Aracı Ağaçlık Alana Devrildi

Kocaeli'de Alkollü Sürücü Olay Çıkardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrildi. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 41 APL 613 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoparktan park halindeki araçların üzerinden geçerek yaklaşık 2 metre yükseklikten ağaçlık alana devrildi. Kazanın şiddeti, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen cipin park halindeki araçların üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Olay Yerine Müdahale ve Gözaltı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.K., polise mukavemet gösterdikten sonra gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde sürücünün 1,29 promil alkollü olduğu belirlendi.

Çekici ile Kaldırıldı

Dev rakan cip, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan cipin bir sitenin otoparkından ağaçlık alana devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.