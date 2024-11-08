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Kocaeli'de Alkollü Sürücünün Kazası: Park Halindeki Karavana Çarpma

Kocaeli'de alkollü bir sürücü park halindeki karavana çarparak kazaya neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 22:51
Kocaeli'de Alkollü Sürücünün Kazası: Park Halindeki Karavana Çarpma

Kocaeli'de Alkollü Sürücü Park Halindeki Karavana Çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir otomobilin alkollü sürücüsü, park halindeki bir karavana çarparak dikkat çekici bir kazaya imza attı. Olay, Yahyakaptan Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.Ç. yönetimindeki 41 SP 341 plakalı otomobil, park halinde bulunan karavana çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yapılan testler sonucunda, sürücünün 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. İlginç bir şekilde, tedavi sürecini reddeden S.Ç., polis merkezine götürüldü. Bu olay, alkollü araç kullanımının tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki karavana çarptı.

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