Kocaeli'de Alkollü Sürücüye 22 bin 830 lira Ceza, Ehliyete El Konuldu

Kocaeli'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye, işlemler sonucunda toplam 22 bin 830 lira idari para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 20:05
Trafik denetimleri sonucu sürücü tespit edildi

Kocaeli'de yapılan trafik denetimleri sırasında alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen bir sürücüye, işlemler sonucu toplam 22 bin 830 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında yer alan ve trafikte tehlikeli şekilde araç kullandığı görülen sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, trafik ekipleri tarafından sürücünün ehliyetine el konuldu ve hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı.

Bu kapsamda sürücüye; "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, seyir halinde telefon ve benzeri haberleşme cihazı kullanmak ile saygısızca davranarak araç kullanmak" maddelerinden toplam 22 bin 830 lira idari para cezası kesildi.

