Kocaeli'de Apartman Dairesinde Yangın, Hasar Oluşturdu

Kocaeli'de Yangın Olayı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangın, apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yangının hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Can Kaybı Yok, Hasar Var

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması oh bir nebze rahatlatıcı bir durum oldu. Ancak, çıkan yangın dairenin mutfak kısmında önemli hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, hasara neden oldu.