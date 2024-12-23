Kocaeli'de Apartman Yangınında 3 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'de Yangın Alarmı: 3 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Osman Yılmaz Mahallesi 1203. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda çıkan yangında, 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü giriş katındaki Hilmi İ.’ye ait dairede yangın meydana geldi. Yangın ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki yoğun duman nedeniyle 3. katta mahsur kalan 2 kadın ve bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Yangın, itfaiye tarafından hızla kontrol altına alındı ancak dairede hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.