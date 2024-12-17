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Kocaeli'de Arkadaş Kavgası: Genç Silahla Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 22:48
Kocaeli'de Arkadaş Kavgası: Genç Silahla Yaralandı

Kocaeli'de Silahlı Yaralama Olayı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana gelen olayda, E.A. (28) adlı genç, tartıştığı arkadaşı E.Y. tarafından silahla yaralandı.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayın sıcak anlarında E.Y., E.A.'yı tabancayla iki bacağından vurdu.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Polis Çalışmaları Sürüyor

Olayın ardından, polisi şüpheli E.Y.'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı. Polis...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı. Polis...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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