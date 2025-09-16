Kocaeli'de Aşırı Hız Kavgası: Sürücü O.C. ve Kardeşi C.C. Adliyede

Kocaeli'de aşırı hız nedeniyle uyarıya saldırdığı iddia edilen sürücü O.C. ile kardeşi C.C. adliyeye sevk edildi; olay anına ait farklı açılardan görüntüler elde edildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:41
Kocaeli'de, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran kişiye saldırdığı iddia edilen sürücü O.C. ile olay sırasında araçta bulunan kardeşi C.C. adliyeye sevk edildi. Olay anına ilişkin farklı açılardan kaydedilen görüntülere ulaşıldı.

Olayın Detayları

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran Ö.K.'ye saldırdığı öne sürülen sürücü O.C. (33), İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ne getirildi. Zanlının Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının sorgusu adliyede sürüyor.

Kardeşin Durumu

Olay sırasında araçta bulunan ve gözaltına alınan C.C. (17), Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından aynı adliyeye getirildi. C.C.'nin adliyedeki işlemleri de devam ediyor.

Görüntüler

Olay anına ilişkin, farklı açılardan kaydedilmiş görüntülere ulaşıldı. Elde edilen kayıtlar, soruşturma kapsamında delil niteliğinde değerlendiriliyor.

Gelişmeler ve adliyedeki sorgular takip ediliyor; yetkili merciler tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

