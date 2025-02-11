Kocaeli'de Baba-Kız Bıçaklı Kavga Davasında Müthiş Gelişme

Kocaeli'de Baba Kızın Ölümüyle İlgili Davada Müteala Açıklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan bıçaklı kaza sonucu baba ve kızın hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. 5 sanık için toplamda 32 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmaya Katılım ve Gelişmeler

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan Y. ile annesi Tülay Y, tutuksuz sanıklar Fatma A, Mustafa A. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Hakan Y. ve Tülay Y'nin şüphelisi olduğu dosya, Kürşat Barış A. ve Mustafa A. ile birleştirildi.

Tutuklu sanık Hakan Y'nin avukatı Casim Yılmaz, soruşturmanın genişletilmesini talep etti ve bildirdikleri tanıkların dinlenmesini istedi. Ayrıca, Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınmasına ilişkin başvuru yapıldı.

Mütalaa ve İstenen Cezalar

Cumhuriyet savcısı, Hakan Y. ile Tülay Y'nin 'haksız tahrik altında kasten öldürme', 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplamda 32 yıldan 68'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Diğer tutuksuz sanıklar içinse şu şekilde talepler bulundu:

Kürşat Barış A: Kasten yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla

Mustafa A: Kasten yaralama ve tehdit suçundan 10 aydan 3 yıla

Fatma A: Kasten yaralama suçundan 6 aydan 1,5 yıla

Mahkeme Kararları ve Olayın Detayları

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Ayrıca, halen mevcut raporların yeterli görüldüğü gerekçesiyle tanık dinlenilmesi talepleri kabul edilmedi.

Olay, 15 Ağustos 2021'de Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi'nde, Tülay Y. ve oğlu Hakan Y. ile komşuları arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle başladı. Kavga sonucunda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı; ancak, Ahmet A. ve kızı Ebru A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hakan Y. ve annesi Tülay Y. olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı.