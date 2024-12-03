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Kocaeli'de Baba Kızın Ölümü: Anne ve Oğlu Yargılanıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bıçaklı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, anne ve oğlu yargılanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:46
Kocaeli'de Baba Kızın Ölümü: Anne ve Oğlu Yargılanıyor

Kocaeli'de Baba Kızın Ölümü: Anne ve Oğlu Yargılanıyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir bıçaklı kavgada aynı aileden iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, anne ve oğlunun yargılanması sürüyor. Dava, Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.

Duruşmada Neler Yaşandı?

Davaya tutuklu sanıklar Hakan Y. ve annesi Tülay Y. katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da adliye salonunda yer aldı. Hakan Y.'nin avukatı Casim Yılmaz, Adli Tıp Kurumundan yeni bir rapor alınmasını ve müvekkilinin tutuklu geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesini talep etti.

Sanık Hakan Y., önceki savunmalarını yeniden dile getirirken, annesi Tülay Y'nin avukatı Harun Aydın, olay anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda müvekkilinin bıçakları oğluna vermemek için direndiğini ve maktul Ebru A'yı uzaklaştırmak amacıyla ittiğini belirtti. Ayrıca, Tülay Y'nin diğer avukatı Meral Ak ise, müvekkilinin yaşını ve sağlık durumunu göz önünde bulundurarak ev hapsi ya da adli kontrol ile tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarının ek rapor talebini yeterli raporların bulunduğu gerekçesiyle reddetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 15 Ağustos 2021'de Gebze'nin Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., daha önce davalık oldukları komşuları ile karşılaşmış ve yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A ve Mustafa A ambulansla hastanelere kaldırıldı. Ne yazık ki Ahmet A. ve kızı Ebru A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından tutuklanan Hakan Y. ve annesi Tülay Y, şu an yargılanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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