Kocaeli'de Bariyere Çarpan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

70 yaşındaki Abdullah Y. yönetimindeki 34 Z 0830 plakalı araba, Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde, Tavşancıl mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, demir bariyere saplandı.

Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Abdullah Y., Turgay Y. ve Firdes Y.'yi kurtararak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ağır yaralı olan sürücü Abdullah Y., Körfez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından yol üzerinde ulaşım bir süre kontrollü hale getirildi.