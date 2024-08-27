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Kocaeli'de Biberiye Hasadı Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle biberiye hasadı Kandıra ve Karamürsel'de başladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:42
Kocaeli'de Biberiye Hasadı Başladı

Kocaeli'de Biberiye Hasadı Heyecanı

Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle biberiye hasat işlemleri başladı.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek amacıyla 4 yıl önce hayata geçirdiği Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, il genelinde toplam 1140 dekar alanda 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki fidesini toprakla buluşturdu. Bu yıl biberiye hasadı, ilk olarak Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Özel Tasarımlı Makine ile Verimli Hasat

Hasat işlemleri, hem insan gücüyle hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanıp üretilen römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesi ile yapılıyor. Bu özel makine sayesinde bitkilere zarar vermeden hızlı bir şekilde hasat işlemi gerçekleştiriliyor.

Çiftçilerden Destek Yorumları

Karamürsel İhsaniye Mahallesi'nde biberiye hasadı yapan çiftçi Enver Güzel, "Şu an ikinci hasadımızı yapıyoruz" diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu tarımsal desteklerin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Güzel, 15 dekar arazisi üzerinde 28 bin biberiye fidesi diktiğini ve 6 bin 220 kilogram ürün elde ettiğini söyledi. Ayrıca, daha önce arazisine arpa ve buğday ektiğini, TABİP projesi ile biberiye yetiştirmeye başladığını vurguladı.

Güzel, "Sözleşmeli ve alım garantili projeden memnunum. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında il genelinde ekilen biberiye bitkisinin hasadı başladı.

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