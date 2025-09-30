Kocaeli'de bıçakla öldürme iddiası: Sanık müebbet istemiyle hakim karşısında

Körfez'de Zafer Ateş'in bıçaklanmasıyla ilgili tutuklu sanık S.Ş.'nin müebbet hapis istemiyle yargılandığı duruşma başladı; tutukluluk devam etti.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık S.Ş. ve avukatı hazır bulundu. Sanık, maktul Zafer Ateş ile aile dostu olduklarını ve aralarında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını savundu.

Olayın evinin mutfağında yaşandığını anlatan S.Ş., maktulle yer sofrasında yemek yiyip alkol aldıklarını, Ateş'in kendisine ablasıyla evlenmek istediğini söylediğini ileri sürdü.

Sanık, konuşma sırasında maktulün bir anda ayağa kalktığını, bunun üzerine savunma amacıyla masadaki bıçağı eline aldığını; maktulün de belinden bıçak çıkardığını ve sofraya takılıp düştüğü sırada elindeki bıçağın üzerine düşerek yaralandığını iddia etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 Aralık 2024'te S.Ş. ile Zafer Ateş arasında kavga çıktı. Bıçakla yaralanan Zafer Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı 11 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

