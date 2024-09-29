Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklama

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga Olayı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayında, gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Olayın Detayları

Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde meydana gelen olayda, esnaf Y.L. ile E.T. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.L. hayatını kaybederken, yanındaki A.B. ve U.C.L. da yaralandı. Yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi; ancak Y.L. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlıların Durumu

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.T. ve K.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda E.T., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu acı olay, dikkatleri tekrar bıçaklı kavgaların tehlikesine çekti ve toplumda huzursuzluk yarattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.