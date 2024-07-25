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Kocaeli'de Bıçaklı Kavgada Bekçi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıçaklı kavgaya müdahale eden bir bekçi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 01:39
Kocaeli'de Bıçaklı Kavgada Bekçi Yaralandı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga!

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi'nde, Şehit Şaban Töngel Parkı'nda gerçekleşen bıçaklı kavgada bir bekçi yaralandı. Olay, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında patlak verdi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri intikal etti. Kavgaya müdahalede bulunan bekçi H.B., mücadele sırasında D.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralı Bekçi Hastaneye Kaldırıldı

H.B.'nin durumu, sağlık ekipleri tarafından değerlendirildi ve yaralı bekçi, hemen Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Polis, kavganın içerisinde yer alan H.B.’yi bıçakla yaralayan D.A. ile birlikte olaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve Y.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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