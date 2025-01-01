DOLAR
35,15 0,62%
EURO
36,47 0,16%
ALTIN
2.965,75 0,27%
BITCOIN
3.283.258,06 0,22%

Kocaeli'de Böcek İlaçlaması Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek ilacından zehirlenme şüphesiyle iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 12:45
Kocaeli'de Böcek İlaçlaması Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kocaeli'nin Çayırovası İlçesinde Böcek İlaçlaması Korkuttu

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişinin durumu merak konusu oldu. Olay, Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Bina İlaçlama İşlemi Gerçekleştirildi

İlaçlama yapılan dairede, apartman sakinleri tarafından kötü koku hissedilince acil yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Hastaneye Kaldırılanların Durumu iyi

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi, S.K. (80) ve Z.E. (45), yapılabilecek tüm Testlerden geçtikten sonra sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Bu olay, ilaçlama işlemlerinin ardından çevre sağlığının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme...

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme...

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
Türkiye Yazarlar Birliği 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Bileti Satan Bayi Duygularını Paylaştı
4
Bangladeş'te Binlerce Kişi, Hasina Karşıtı Protestolarda Adalet Talep Etti
5
Kars ve Ardahan'da Göletler Dondu, Tunceli'de Bitkilere Kırağı Düştü
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Filistin'de Haklı Olan Er veya Geç Kazanacak

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler