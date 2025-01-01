Kocaeli'de Böcek İlaçlaması Sonrası Zehirlenme Şüphesi

Kocaeli'nin Çayırovası İlçesinde Böcek İlaçlaması Korkuttu

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişinin durumu merak konusu oldu. Olay, Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Bina İlaçlama İşlemi Gerçekleştirildi

İlaçlama yapılan dairede, apartman sakinleri tarafından kötü koku hissedilince acil yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Hastaneye Kaldırılanların Durumu iyi

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişi, S.K. (80) ve Z.E. (45), yapılabilecek tüm Testlerden geçtikten sonra sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı.

Bu olay, ilaçlama işlemlerinin ardından çevre sağlığının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırovası ilçesinde, böcek için ilaçlama yapılan binadaki 2 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.