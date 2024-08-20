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Kocaeli'de Boğulma Olayında Hayatını Kaybeden Aile Defnedildi

Kocaeli'de baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torunu son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:15
Kocaeli'de Boğulma Olayında Hayatını Kaybeden Aile Defnedildi

Kocaeli'de Boğulma Olayı Trajik Sonuçlandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşanan trajik boğulma olayında bir babaanne ve iki torunu hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Yapıldı

Kaymaz Erikli Mahallesi'ndeki Güvercinlik Barajı'nda boğulan 5 yaşındaki Sedanur ve 7 yaşındaki Hiranur Karaca'nın cenazeleri, 58 yaşındaki babaanne Tenzile Karaca'nın cenazesiyle birlikte toprağa verildi. Olayın Detayları

Geçtiğimiz gün baraj gölüne giren torunlarını kurtarmak için suya atlayan Tenzile Karaca, boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen, Karaca hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Cenaze törenine, çocukların ebeveynleri Semra ve Ümit Karaca'nın yanı sıra, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus gibi önemli isimler de katıldı.

Cenaze namazı, İzmit ilçesi Ambarcı Tepebaşı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılındı. Ardından, aile mezarlığına defnedildi. Olay, bölge halkında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa...

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde baraj gölünde boğulan babaanne ve iki torununun cenazeleri toprağa verildi.

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