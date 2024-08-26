Kocaeli'de Boğulma Tehlikesi: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Trajik Bir Olay

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denizde yaşanan boğulma olayı bir gencin hayatını kaybetmesine neden oldu. Babalı Plajı'nda dişleriyle suya giren Ufuk Gakçı ve nişanlısı, bir süre sonra sudan çırpınmaya başladı.

Hızlı Müdahale, Ancak Yetersiz

Olayın gerçekleşmesi üzerine Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM)’nin cankurtaranları, iki genci hemen sudan çıkardı. Hızla ambulansa alınan çift, Kandır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ufuk Gakçı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nişanlısının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.