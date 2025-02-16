Kocaeli'de Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de borsa dolandırıcılığı iddiasıyla 9 kişiyi mağdur eden bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:27
Kocaeli'de Borsa Dolandırıcılığı: Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklandı. Olayla ilgili detaylar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yer aldı.

Gölcük'te, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali ve ekonomik suçların men ve takibine yönelik bir çalışma yürütüyordu. Bu kapsamda, 9 kişiyi borsada yatırım yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen K.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen K.Ç., dolandırıcılık olayının büyüklüğüyle dikkat çekti.

Kocaeli ilinin huzuru ve güvenliği için yapılan bu tür operasyonların devam edeceği ve halkı mağdur eden dolandırıcılara karşı mücadele edileceği vurgulandı.

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