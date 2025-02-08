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Kocaeli'de Boya Deposunda Yangın: Ekipler Zamanla Yarıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 03:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 03:00
Kocaeli'de Boya Deposunda Yangın: Ekipler Zamanla Yarıştı

Kocaeli'de Yangın Paniği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan bir boya deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen yetkililere bildirildi.

Acil Müdahale

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenli hale getirerek şerit çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangın sonucunda iş yerinde önemli hasarlar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler sürüyor.

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