Kocaeli'de Çatı Katı Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hacıhızır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, çevredeki sakinleri alarma geçirdi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Yangından etkilenen 2 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Yangın ile ilgili ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı, ancak yangının apartmanda hasara yol açtığı öğrenildi.

Olayla ilgili detayların incelenmeye devam ettiği bildirildi.