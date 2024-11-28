DOLAR
34,61 0,1%
EURO
36,55 0,01%
ALTIN
2.941,16 -0,13%
BITCOIN
3.305.904,28 0,84%

Kocaeli'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet ve Hapis Cezası

Kocaeli'de bir kişinin tabancayla vurulmasının ardından açılan davada sanıklara hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:32
Kocaeli'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet ve Hapis Cezası

Kocaeli'de Cinayet Davasında Sonuç

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen Rüstem Duman'ın davasında karar çıktı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bir sanık müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanık 1 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma ve Cezalar

Kararın açıklandığı duruşmada, tutuklu sanık L.Ç. ile maktulün eşi ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık F.G. ise duruşmaya katılmadı. Son savunmasında, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirten L.Ç., tahliyesini talep etti. Mahkeme, L.Ç.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık F.G.'ye ise suçluyu kayırma suçundan 1 yıl hapis cezası uygulandı.

Olayın Detayları

Olay, 5 Nisan 2023 tarihinde Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde gerçekleşti. Rüstem Duman (45) ile L.Ç. arasında çıkan kavgada, tabancayla ateş açıldı ve Duman yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan L.Ç. tutuklanırken, F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Yeni Anayasa Çağrısı
2
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Adana'daki cinayet davasında sanıkların cezası yeniden indirimle sonuçlandı
4
DSÖ: Gazze'den 17 Hastanın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleşti
5
Kocaeli'de Hafriyat Döküm Sahasında Toprak Kayması: 1 İşçi Yaralandı
6
İmamoğlu: AYM'nin 2007 Kararı Bugünün Konusu Değil
7
Bosna Hersek'te 'Silahlı Kuvvetler Günü' Coşkuyla Kutlandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı