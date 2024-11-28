Kocaeli'de Cinayet Davasında Karar: Müebbet ve Hapis Cezası

Kocaeli'de Cinayet Davasında Sonuç

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen Rüstem Duman'ın davasında karar çıktı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, bir sanık müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, diğer sanık 1 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma ve Cezalar

Kararın açıklandığı duruşmada, tutuklu sanık L.Ç. ile maktulün eşi ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık F.G. ise duruşmaya katılmadı. Son savunmasında, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirten L.Ç., tahliyesini talep etti. Mahkeme, L.Ç.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık F.G.'ye ise suçluyu kayırma suçundan 1 yıl hapis cezası uygulandı.

Olayın Detayları

Olay, 5 Nisan 2023 tarihinde Sırrı Paşa Mahallesi Engin Caddesi'nde gerçekleşti. Rüstem Duman (45) ile L.Ç. arasında çıkan kavgada, tabancayla ateş açıldı ve Duman yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan L.Ç. tutuklanırken, F.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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