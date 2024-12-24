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Kocaeli'de Cinayet Sanığına 18 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de bir bıçaklama olayı sonrası mahkeme, sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:50
Kocaeli'de Cinayet Sanığına 18 Yıl Hapis Cezası

Kocaeli'de Cinayet Sanığı 18 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık M.A.G'ye 18 yıl hapis cezası verildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme sırasında söz alan sanık M.A.G, olay anında kasten hareket etmediğini öne sürerek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatı Şenay Güner Özener, müvekkilinin eyleminin 'meşru savunma' kapsamında olduğunu savundu. Diğer yandan, müşteki avukatı Mustafa İsaoğlu, sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.A.G'ye 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Olayın Detayları

Olay, 5 Aralık 2023 tarihinde İzmit ilçesi Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Yerine yatmakta olan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Bıçakla yaralandığı belirlenen Öner İ. hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.A.G, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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