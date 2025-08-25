Kocaeli'de Cinayet: Şüpheli F.T. Tutuklandı

Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi sonucu gözaltına alınan F.T. tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta alkol aldıkları sırada iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.T. kesici aletle P.T.'yi (20) göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan P.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı ve Tutuklama

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.