Kocaeli'de Cip Akaryakıt Pompasına Çarptı: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir cip, otomobille çarpıştıktan sonra akaryakıt pompasına çarparak durdu. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 01:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 01:13
Kocaeli'de Cip Akaryakıt Pompasına Çarptı: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, G.D. yönetimindeki 32 AEC 245 plakalı cip, Hızır Reis Caddesi üzerindeki kavşakta, İ.T. idaresindeki 41 ADZ 018 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi ve pompa bölümüne çarparak durabildi.

Olayda cipin sürücüsü yaralanırken, durumun ciddiyetinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda, cip sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cipin otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak hızla akaryakıt istasyonuna girişi ve pompa bölümüne çarpması yer alıyor.

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