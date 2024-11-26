Kocaeli'de Cipin Otobüs Durağındaki Bekleyenlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Feci Kaza: 6 Yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir cip otobüs durağında bekleyenlere çarparak 6 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kaza Detayları ve Yaralılar

İlk belirlemelere göre, M.U. (79) yönetimindeki 34 GL 6841 plakalı cip, kontrolden çıkarak bekleyenlerin arasına daldı. Kontrolsüz seyir eden araç, önce bir aydınlatma direğine, ardından 41 M 8044 plakalı bir yolcu minibüsüne çarptı ve ancak o zaman durabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K ve M.M.Y’yi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayı gören çevredekiler, hasar gören aydınlatma direğini yaralıların üzerine düşmemesi için bir süre tutarak büyük bir tehlikeyi önledi.

Kazanın İzleri ve Soruşturma

Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili sürücü M.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.