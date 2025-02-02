DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Anne-Baba Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan bir anne ve baba gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:02
Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Anne-Baba Gözaltında

Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Ebeveynler Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan bir anne ve baba, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, H.K.Ç. isimli çocukla ilgili olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan durumun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Baba ve Anne Gözaltında

Soruşturma kapsamında, baba M.Ç. ve anne S.Ç. gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildi. Açıklamada, koruma tedbir kararı alınarak mağdur çocuk H.K.Ç.'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildiği vurgulandı.

Olayla ilgili gelişmeler ise merakla takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı