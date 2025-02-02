Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Anne-Baba Gözaltında

Kocaeli'de Çocuklarına Şiddet Uygulayan Ebeveynler Gözaltında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan bir anne ve baba, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, H.K.Ç. isimli çocukla ilgili olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan durumun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Baba ve Anne Gözaltında

Soruşturma kapsamında, baba M.Ç. ve anne S.Ç. gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildi. Açıklamada, koruma tedbir kararı alınarak mağdur çocuk H.K.Ç.'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildiği vurgulandı.

Olayla ilgili gelişmeler ise merakla takip ediliyor.