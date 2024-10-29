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Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı’na özel fener alayı gerçekleştirildi, vatandaşlar şarkılar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:54
Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Kocaeli'de Fener Alayı Etkinliği

Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında büyük bir fener alayı düzenlendi. Etkinlik, Kültür Tepesi'nde bando takımının eşliğinde başladı.

Katılımcılar ve Duygu Dolu Anlar

Etkinliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, öğrenciler ve çeşitli vatandaşlar katılım gösterdi. Fener alayı, çevredeki vatandaşların alkışlarıyla İzmit Anıtpark'ta sona erdi.

Saygı ve Coşku

İzmit Anıtpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Fener alayının Karamürsel ilçesindeki bölümü ise Kayacık Mahallesi'nde mehter takımı eşliğinde başladı ve 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tamamlandı. İlk bölümde olduğu gibi burada da vatandaşlar, yürüyüş boyunca şarkılar söyleyerek ve alkışlar yaparak coşku dolu anlar yaşadılar.

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