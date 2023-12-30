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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekat timlerinin de katıldığı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.