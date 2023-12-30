Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekat timlerinin de katıldığı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı
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DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli'de polis harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın faaliyetlerine katıldığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne mensup oldukları belirlenen 11 kişi, Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyona özel harekat timleri de katıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladıkları iddia edilen 11 kişi, Kocaeli'de polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan polis, çok sayıda silah, para ve örgütsel yayın buldu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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