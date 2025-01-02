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Kocaeli'de Define Ararken Kayanın Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define arayan bir kişi kayanın altında sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 02:18
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 02:18
Kocaeli'de Define Ararken Kayanın Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

Kocaeli'de Define Arayışı Tehlikeye Dönüştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde define ararken kayanın altında kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin başarıyla gerçekleştirdiği kurtarma operasyonuyla hayatına döndü.

Kurtarma Operasyonu Başladı

Olay, Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, C.D. adlı kişi, define aramak için arkadaşlarıyla birlikte bölgede kazı yaparken, üzerine kayaların düşmesi sonucu sıkıştı.

Acil Durum Ekipleri Sevk Edildi

Durumun hemen bildirilmesi üzerine; jandarma, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Sıkıştığı Yerden Kurtarıldı

İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda, C.D. kayanın altından çıkarıldı. Ardından, bulunduğu yerden yaklaşık 500 metre taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Hastaneye Götürüldü

Kurtarılan kişi, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, C.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, define aramanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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