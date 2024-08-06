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Kocaeli'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan deniz çalışmaları sırasında bir erkeğin cesedi keşfedildi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:03
Kocaeli'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'de Ceset Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Sanayi Mahallesi Park İçi Yolu Sokak çevresinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Olay, bölgedeki vatandaşların suyun yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen durumun ardından, deniz polisi bölgeye intikal etti. Ekipler, sudaki kişiyle ilgili gerekli çalışmaları başlatarak, adamı kıyıya çıkardı.

Yapılan İncelemelerde Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrol ve muayene sonucunda, denizde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Üzerinde Mustafa Zeki Kayış'a (39) ait kimlik kartı bulunan ceset, incelenmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki kişiyi kıyıya çıkardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki kişiyi kıyıya çıkardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki kişiyi kıyıya çıkardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Bölgeye gelen deniz polisi, sudaki kişiyi kıyıya çıkardı.

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