Kocaeli'de Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 7 ilde düzenlenen başarılı operasyonda kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamasıyla 38 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

25 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyon, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun illerini kapsadı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrasında sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamuyu 77 Milyon Lira Zarar ile Yüzleşiyor

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, dolandırıcılık olayının boyutunu gözler önüne seriyor.

Toplumda büyük yankı uyandıran bu operasyon, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılardan 38'i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılardan 38'i adliyeye sevk edildi.