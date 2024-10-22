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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:48
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli'deki Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında çıkan doğal gaz patlaması, büyük bir felakete yol açtı.

Patlama Sonrası Yaralılar

Henüz belirlenemeyen bir sebeple gerçekleşen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında çocuklar da bulunuyor. Olay sonrası molozların altında kalan 65 yaşındaki Günay Ergen, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.

Olay Yerinde Yaşananlar

Patlamanın etkisiyle olay yerinde büyük hasar oluştu. Çevredeki 3 binaya daha zarar veren patlama sonucu, binadan kopan parçaların düştüğü 6 araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı.

İncelemeler Devam Ediyor

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay sonrası gerekli tüm ekiplerin hızlıca bölgeye ulaştığını belirtti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu vurgulayan Vali Aktaş, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de yaptığı açıklamada, patlamanın gerçekleştiği binanın yeni bir yapı olduğunu ve doğal gaz kullanıldığını belirtirken, yaralıların bazıları için tedavi sürecinin sürdüğünü kaydetti. Özyiğit, yaralıların hepsinin aynı binadan olmadığını da ifade etti.

Belediye Ekiplerinden Destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayın hemen ardından belediye ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu dile getirerek, teknik incelemelerin devam etmesi sebebiyle ilerleyen saatlerde daha net bilgiler paylaşacaklarını belirtti.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, detaylı raporların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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