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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralandı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, hayat kaybı olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:03
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada 13 kişi yaralandı. Olay, 4 katlı apartmanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlama sonrasında dairenin içinde yangın çıktı.

Hızla bölgeye sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü fakat apartman ve çevresindeki bazı evlerde ile araçlarda hasar oluştu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Vali Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı. Hayatını kaybeden kimse yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Ekiplerimiz, tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olayda ağır yaralı olmadığını belirten Aktaş, aynı gün ilçede yaşanan doğal gaz kesintisinin patlamayla bağlantılı olup olmadığına yönelik sorulara, kesintinin başka bir mahallede olduğunu belirterek, yetkililerin olayın her yönünü araştırdığını kaydetti.

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