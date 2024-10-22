Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 8 kişi yaralandı. Patlama, Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında gerçekleşti. Patlama sırasında aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayla ilgili hızlı bir müdahale gerçekleştirildiğini belirterek, "Olayda yaralanan biri ağır olmak üzere toplam 8 kişinin hastanelere intikali hızla sağlandı ve tedavileri devam ediyor" dedi.

Patlamanın meydana geldiği katta büyük hasar oluşurken, patlamanın etkisiyle çevredeki 3 bina da zarar gördü. Ayrıca, binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araçta da hasar oluştu.

Olayın İncelemesi Devam Ediyor

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu ve doğal gaz kullanıldığını ifade etti. İlgili birimlerin olay yerinde çalışmalara devam ettiğini belirten Özyiğit, "Yaralıların bir kısmı hastanede kısmi tedavi olup taburcu edildi" dedi.

Belediye Ekipleri Olay Yerinde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayın ardından belediye ekiplerinin hemen bölgeye intikal ettiğini ve teknik incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Başkan Büyükgöz, ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bilgilerin paylaşılacağını duyurdu.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu ve incelemeler sürüyor.