DOLAR
34,25 0,01%
EURO
37,1 -0,16%
ALTIN
3.009,04 -0,51%
BITCOIN
2.306.329,97 0,53%

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı

Kocaeli'de bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda 8 kişi yaralandı, incelemeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 13:51
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 8 kişi yaralandı. Patlama, Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katında gerçekleşti. Patlama sırasında aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, olayla ilgili hızlı bir müdahale gerçekleştirildiğini belirterek, "Olayda yaralanan biri ağır olmak üzere toplam 8 kişinin hastanelere intikali hızla sağlandı ve tedavileri devam ediyor" dedi.

Patlamanın meydana geldiği katta büyük hasar oluşurken, patlamanın etkisiyle çevredeki 3 bina da zarar gördü. Ayrıca, binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araçta da hasar oluştu.

Olayın İncelemesi Devam Ediyor

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, patlamanın yaşandığı binanın yeni bir yapı olduğunu ve doğal gaz kullanıldığını ifade etti. İlgili birimlerin olay yerinde çalışmalara devam ettiğini belirten Özyiğit, "Yaralıların bir kısmı hastanede kısmi tedavi olup taburcu edildi" dedi.

Belediye Ekipleri Olay Yerinde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayın ardından belediye ekiplerinin hemen bölgeye intikal ettiğini ve teknik incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Başkan Büyükgöz, ilerleyen saatlerde daha sağlıklı bilgilerin paylaşılacağını duyurdu.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu ve incelemeler sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı
2
Antalya'da Güneşli Hava ile Deniz Keyfi
3
Samsun'da Fıstık Yutma Olayı: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan Açıklaması
5
Küresel Isınma ve Orman Yangınlarının Sağlık Üzerindeki Etkileri
6
CHP'den Yenidoğan Çetesi Soruşturması İçin Suç Duyurusu
7
Konya'da Polisi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak