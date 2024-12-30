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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralandı. Anın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:32
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama anında güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında 28 Aralık'ta meydana geldi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlama sonrası zemin kattaki evin pencerelerinden sokağa çıkan büyük alev topu dikkat çekiyor. Ayrıca, yangın nedeniyle duvarları yıkılan evin alevli bir şekilde yanması görüntülerde yer alıyor.

Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bu patlama, çevrede büyük bir paniğe neden olurken, yaralanan 13 kişinin durumu ile ilgili olarak sağlık ekipleri anında müdahale etti.

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