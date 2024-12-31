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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Hedef: Gaz Arzını Yüzde 85'e Çıkarmak

Kocaeli'deki doğal gaz patlamasında Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, gaz arzı sağlanan konut sayısını bu gece itibarıyla yüzde 85'e çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:03
Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Hedef: Gaz Arzını Yüzde 85'e Çıkarmak

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasına İlişkin Gelişmeler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından, bu gece itibarıyla gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85’e ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Darıca Kriz Merkezi Toplantısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, doğal gaz sorunu ile ilgili aktif olarak görev yapan Darıca Kriz Merkezi'nde, Vali İlhami Aktaş ve Şatıroğlu başkanlığında yapılan toplantının detayları paylaşıldı. Şatıroğlu, gaz dağıtım şirketinin teknik ekibinin diğer illerden gelen görevlilerle birlikte sahada 180 personel ile gaz verme işlemlerine devam ettiğini açıkladı.

Gaz Arzı Hedefi ve Güvenlik Tedbirleri

Açıklamasında, saat 14.00 itibarıyla gaz verilen konut sayısının yüzde 54’e ulaştığını belirten Şatıroğlu, "Bu çalışmalarda en önemli önceliğimiz, vatandaşlarımızı hızlı ve gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınarak güvenli şekilde doğal gaza yeniden kavuşturmaktır. Teknik ekipler tarafından tek tek tüm binalar ve daireler gezilerek gaz arzı sağlanmaktadır" dedi.

Vatandaşlardan Güvenlik Uyarısı

Şatıroğlu, vatandaşlardan, teknisyenler tarafından evlerinde test ve kontroller yapılmadan doğal gaz kullanmamaları konusunda bir kez daha rica etti. "Bu gece itibarıyla da gaz arzı sağlanan konut sayısını yüzde 85'e çıkarmayı hedefliyoruz" diyerek hedeflerini net bir şekilde ifade etti.

Elektrik Dağıtımında Önlemler

Doğal gaz arzındaki eksikliklerden dolayı elektrik şebekesinde aşırı yüklenmeye karşı elektrik dağıtım şirketinin sahada takviye ekip ve ekipmanlarla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şatıroğlu, "Vatandaşlarımızın yeni yılı sıcak yuvalarında karşılamalarını sağlamak amacıyla valimiz, milletvekilimiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız ile kriz merkezinde ve sahada var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, SEDAŞ Gebze Bölge Müdürü Gökhan Öztürk ve PALGAZ Mühendislik Müdürü Görkem Örcen katıldı.

Olay, 28 Aralık'ta Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana gelmiş ve olayda 13 kişi yaralanmıştı.

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